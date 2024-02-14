اليوم.. مواجهات قوية فى ثان جولات دور الثمانية لتصنيف دورى الطائرة

تستكمل اليوم الأربعاء لقاءات الجولة الثانية لدور الـ 8 لتصنيف دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

ومن المقرر أن يلتقي كلا من طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع الاتحاد السكندرى وبتروجت مع الزمالك وإيسترن كومبانى مع الأهلى.

وسيقام غدًا الخميس قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".

واستقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر على موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.