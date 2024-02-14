الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 398140 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي في الحرب إلى 398.140 منذ 24 فبراير 2022 إلى 14 فبراير 2024.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى أن الـ24 ساعة الماضية شهدت مقتل 1060 جنديا روسيا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح بيان الجيش الأوكراني أنه دمر 6433 دبابة (+9 في اليوم الماضي)، و12043 مركبة قتالية مدرعة (+39)، و9566 نظام مدفعية (+66)، و984 نظام إطلاق صواريخ متعددة (+3)، و671 نظام دفاع جوي (+39). +4)، 332 طائرة، 325 مروحية، 7371 مركبة جوية بدون طيار (+39)، 1881 صاروخ كروز، 24 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 12662 مركبة آلية (+39)، و1523 وحدة معدات خاصة (+5).

من جانبها، ضربت القوات الصاروخية الأوكرانية أربع مجموعات من القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسي، وسبع مركبات مدفعية، وثلاثة أنظمة دفاع جوي، وثلاثة مراكز قيادة، ومستودعين للذخيرة، ونظام واحد للحرب الإلكترونية.