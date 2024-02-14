طقس الإسكندرية.. تكاثر للسحب المنخفضة وسقوط أمطار غزيرة

شهدت محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة، حيث تكاثرت السحب المنخفضة وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي بلغت 14 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 40 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى الإسكندرية البحيرة مطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقى السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة من النهار ولكن تكون شدة الأمطار أقل حدة.

اعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد نافع علي رفع درجة الاستعداد اعتبارا من أمس الثلاثاء وانتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشايش و المطابق و تخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات و بدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي تمركز ١٨٢ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.