غزة تحت النيران.. شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

استشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة الذي يعيش في ظل عدوان مستمر لليوم الـ 131 على التوالي. حسب ما ذكرت وكالة الأنبا الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية بوقوع عدد كبير من الضحايا جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، بالإضافة إلى استهداف منزل في النصيرات وسط القطاع من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

كما شهدت منطقة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي القطاع إطلاق نار من قبل طائرات الاحتلال المروحية، في حين كانت هناك إطلاقات نار كثيفة في شرق المغازي.

وفي حادث آخر، أفادت وزارة الصحة بوفاة 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين بجروح داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلي.

وتكررت المأساة مساء أمس الثلاثاء، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء.

وفي حادث آخر، استهدفت طائرات الاحتلال المُسيّرة محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وتعد هذه الأحداث جزءًا من سلسلة انتهاكات جديدة، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 133 شخصًا وإصابة 162 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط. وبذلك ترتفع الحصيلة الغير النهائية من الضحايا منذ بداية العدوان إلى 28،473 شهيدًا و68،146 مصابًا.