شاهد| معتصم النهار يحتفل بعيد الحب مع أسرته

حرص النجم معتصم النهار على إظهار حُبه لأسرته ومشاركته مع جمهوره بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق اليوم الأربعاء.

وشارك معتصم الجمهور بصورة تجمعه بزوجته وابنته خلال إحدى العطلات العائلية، ذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

من جهة أخرى، ينتظر معتصم النهار عرض مسلسلة الجديد "حب للإيجار" بنسخته التركية بعد عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه حول شاب ثري ومولع بتصميم الأحذية يتعرف مصادفة على فتاة فقيرة فتعمل لديه وتنشأ بينهما علاقة حب، ليكتشف لاحقا أن قريبته وجده هما من دفعا المال إلى الفتاة، لكي توقعه في شباكها ويتزوجها، وتتسارع بعدها الأحداث ضمن إطار تشويقي مميز.

المسلسل بطولة معتصم النهار، نور علي، أيمن رضا، شكران مرتجى، أيمن زيدان، أيمن عبد السلام، ساشا دحدوح، جو طراد، جيري غزال.