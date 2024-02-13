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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

النائب البطريركي لأبرشية القدس يزور المطران خريستوفوروس في عمان

المطران مار أنتيموس
المطران مار أنتيموس جاك يعقوب
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قام المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لأبرشية القدس و الأردن و سائر الديار المقدسة بزيارة وديّة وأخويّة  للمطران خريستوفوروس رئيس أساقفة كيرياكوبوليس للروم الأرثوذكس وذلك في دار المطرانية في عمان، يرافقه الأب بنيامين شمعون راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الأردن.

جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات أهمها القضايا التي تخصّ الشباب المسيحي و استثمار طاقاتهم و إمكاناتهم بالشكل الأمثل، كما جرى التأكيد على كيفية تعزيز سبل التعاون و التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة التي تهدف إلى تقوية القيم الإنسانية و الروحية المشتركة.

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المطران مار أنتيموس جاك النائب البطريركي لأبرشية القدس و الأردن و سائر الديار المقدسة خريستوفوروس رئيس أساقفة كيرياكوبوليس للروم الأرثوذكس الأب بنيامين شمعون راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس الأردن القيم الإنسانية