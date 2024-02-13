النائب البطريركي لأبرشية القدس يزور المطران خريستوفوروس في عمان

قام المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لأبرشية القدس و الأردن و سائر الديار المقدسة بزيارة وديّة وأخويّة للمطران خريستوفوروس رئيس أساقفة كيرياكوبوليس للروم الأرثوذكس وذلك في دار المطرانية في عمان، يرافقه الأب بنيامين شمعون راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الأردن.

جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات أهمها القضايا التي تخصّ الشباب المسيحي و استثمار طاقاتهم و إمكاناتهم بالشكل الأمثل، كما جرى التأكيد على كيفية تعزيز سبل التعاون و التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة التي تهدف إلى تقوية القيم الإنسانية و الروحية المشتركة.

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