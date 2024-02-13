جنوب إفريقيا تقدم طلبا جديدا لـ "العدل الدولية" بشأن إسرائيل

قدمت جنوب إفريقيا "طلبًا عاجلًا" إلى محكمة العدل الدولية لفحص مشروعية العمليات العسكرية الإسرائيلية المستهدفة لمدينة رفح الفلسطينية وما إذا كانت تشكل انتهاكًا للأوامر القضائية الصادرة بشكل مؤقت.

وصرح مكتب رئاسة جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء بأن البلاد قد طلبت من المحكمة النظر في ما إذا كانت العمليات البرية تمثل انتهاكًا آخر ومحتمل لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في الشهر الماضي قرارًا يطالب إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة داخل حدود سلطاتها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك في إطار قضية قضائية تقدمت بها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ولم تطلب المحكمة بوقف عمليات القتال كما طلبت جنوب إفريقيا.