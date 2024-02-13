المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة تهديد فتاة بنشر صور فاضحة عبر الإنترنت

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10سنوات، لتهديده بنشر صور فاضحة لفتاة عبر مواقع الإنترنت مقابل مبلغ مالي بمنطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم خ.ا سائق تهديد المجنى عليها م.ا فتاة بإفشاء ونشر صور خاصة بها ، على مواقع الانترنت، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشرها

وقالت النيابة العامة في مرافعتها بالجلسة أن المتهم اعتدي على أخلاق المجتمع والعادات الأسرية ولم يخش حرمة الحياة الخاصة وانتهك الأعراض واستغل المجني عليها وهددها بفضحها .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعرف علي المجني عليها من خلال صفحة علي الفيس بوك وأرسل إليها طلب صداقة وتعرف عليها وبدأ يبدي إعجابه بصورها الشخصية التي علي الصفحة وأنها جميلة وطلبت أن تحدثه عبر الكاميرا للتأكد من صورها وكنت بكل مرة تتحدث معي عبر الكاميرا اطلب منها أن ترتدي ملابس خادشة وأرسل إليها صور لفتاة أخري أنني تركتها وانفصلت عنها لأنها ترفض الانصياع لطلباتي إلي أن اخذت مقاطع وصور خاصة بها عند مقابلتها وطلبت منها مبلغ مالي مقابل تلك الصور .

وأوضح المتهم أنه أنشأ حساباً خاصاً على تطبيق فيس بوك ووضع به صور للفتاة بقصد ارتكاب جريمته وتعمد فضح المجني عليها بواسطة إساءة استخدام أجهزة التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه في التحقيقات.

وقالت الضحية في أقوالها، إن المتهم وعدها بالزواج عند مقابلتها ولكن مع مرور الوقت فوجئت بتهديدها بنشر صورها عبر الانترنت .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاة تتهم شابا بنشر صور لنجلتهم وابتزازها مقابل مبلغ مالي وعندما رفضت قام بنشر صورها وإرسال رسائل تهديد إليها عبر الواتساب.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي سائق بتهمة ابتزاز فتاة ونشر صور فاضحة لها بمنطقة المرج وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وابتزاز الفتاة مقابل مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.