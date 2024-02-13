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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نظير: الحوار الاقتصادي هدفه فتح المجال لمشاركة جميع القطاعات

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أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفه إطلاع المواطنين على مجريات الأمور، وبث الطمأنية في نفوسهم، لافتًا إلى أن فتح المجال لمشاركة جميع القطاعات ينعكس بشكل إيجابي.

وشدد في تصريحات خاصة ل “البوابة نيوز”، على ضرورة المواءمة بين طموحات المواطن والأزمات الاقتصادية، في ظل ما يواجهه من عقبات وأزمات على رأسها عدم استقرار الأسعار وزيادتها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الاقتصادي من شأنه التوصل لحلول من شأنها حل أزمة الحصيلة الدولارية ورفعها، وأبرزها توجيه الدولة نحو تقليل الواردات والاهتمام بالصناعة المحلية وزيادة الصادرات، وتطبيق سياسة التقشف، والاهتمام بالسياحة خاصة وأنها كانت واحدة من أهم الموارد، إضافة إلى الاستثمار.

الحوار الاقتصادي النائب إبراهيم نظير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي