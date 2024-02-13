اقرأ غدا في "البوابة".. حالة نفير عام.. بعد تصريحات ترامب.. فرنسا وألمانيا وبولندا تحاول توحيد صفوفها

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 14 فبراير، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حالة نفير عام.. بعد تصريحات ترامب.. فرنسا وألمانيا وبولندا تحاول توحيد صفوفها

قلق كندي حول احتمالية رجوع الرئيس السابق إلى البيت الأبيض

روسيا تدرج 3 روسيا ت رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين

فيتو أمريكي جديد على المساعدات المقدمة إلى كييف

مقتل 4 جنود أرمن في اشتباكات على الحدود مع أذربيجان

ضغوط على الصهاينة.. الصين وأمريكا والنرويج تطالب إسرائيل بعدم الهجوم على رفح

تبادل الأسرى.. تل أبيب ترسل إلى القاهرة لإجراء محادثات حول الاتفاق

