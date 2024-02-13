مبابى يعود لقيادة باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد والبايرن يصطدم بـ«لاتسيو» فى دور الـ16

يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق ريال سوسيداد الإسباني، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن مباريات دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الإسبانى لويس إنريكى، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إعادة كيليان مبابى لتشكيل فريق العاصمة، بعد غيابه عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام فريق ليل، في المباراة التى انتهت لصالح الفريق الباريسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدورى الفرنسي والتي شاهدها مبابى من على مقاعد البدلاء.

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد تأهل إلى دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ٨ نقاط، خلف الفريق الألماني بوروسيا دورتموند ١١ نقطة، ومتفوقا على إي سي ميلان الإيطالي بـ٨ نقاط ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي برصيد ٥ نقاط.

وفى المقابل ضمن الفريق الإسباني، الذي يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الإسباني برصيد ٣٠ نقطة من ١٧ مباراة، تذكرته للدور ثمن النهائي من المسابقة باحتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد ١٢ نقطة، متقدما على إنتر ميلانو الإيطالي بـ١٢ نقطة، وبنفيكا البرتغالي ٤ نقاط، ويونيون برلين الألماني متزيل ترتيب المجموعة بنقتطين فقط.

وفى نفس السياق يصطدم نادي بايرن ميونح، بفريق لاتسيو الإيطالي، فى تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما الإيطالية، في مواجهة قوية للغاية ضمن منافسات دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وصعد العملاق البافاري إلى دور الستة عشر من التشامبيونز ليج، بعدما حصد ١٦ نقطة متصدرا المجموعة الأولي، بعدما محققً ٥ انتصارات وتعادل وحيد في المجموعة التي كان يتنافس فيها مع فرق غلطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

أما فريق لاتسيو الإيطالي، فصعد لدور الـ١٦ بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف أتلتيكو مدريد الإسباني، ونجح الفريق الإيطالي في حصد ١٠ نقاط بعدما حقق الفوز في ٣ مباريات وتعادل في واحدة وخسر مواجهتين.

