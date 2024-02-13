مركز الفنون بالإسكندرية يعلن نفاد تذاكر حفل فريق بانديتا

تشهد القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، حفلا موسيقيا لفريق "بانديتا"، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.

وأعلنت إدارة مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، نفاذ تذاكر حفل فريق بانديتا.

ويقدم الفريق مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية المعاصرة، بالإضافة إلى باقة من أغاني الفرقة الحديثة، إلى جانب بعض المعذوفات الموسيقية الشرقية والغربية.

وقد حصل فريق "بنديتا" على الجائزة الأولى في مسابقة "نغمة حرة" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين، في العام الماضي.