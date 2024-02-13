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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فرنسا تكرر دعوتها إلى السنغال لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت

فرنسا
فرنسا
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أعلنت فرنسا عن تجديد دعوتها للسلطات السنغالية لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفقًا للدستور السنغالي، مع التأكيد على ضرورة ضمان الحريات العامة.

وعبر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في بيان صدر اليوم، عن تعازي بلاده لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال المظاهرات الأخيرة في السنغال، مشددًا على ضرورة استخدام القوة بشكل مناسب.

وحثت فرنسا جميع الأطراف في السنغال على الالتزام بالحوار والحفاظ على التقاليد الديمقراطية العريقة للبلاد. وذلك في سياق التوترات والاحتجاجات التي شهدتها السنغال عقب قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير، حيث تسبب هذا القرار في تصاعد الأزمة ووقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص.

من جانبها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التوترات في السنغال ودعت إلى فتح تحقيق في حوادث العنف التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، مستنكرة في الوقت نفسه استخدام القوة بشكل مفرط وغير ضروري ضد المتظاهرين.

فرنسا السنغال الانتخابات الرئاسية