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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني في مسابقة الهاكاثون الثالث

الابطال الفائزين
الابطال الفائزين
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شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي واللجنة العلمية لاتحاد طلاب بجامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال في مسابقة الهاكاثون الثالث بعنوان “التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم” تحت شعار الوطن يحتاج لجميع الهمم والتي اختتمت اليوم فعالياتها بجامعة بنها واقيمت  بمشاركة ٣٠ جامعة حكومية وأهلية.

حيث حصدت الجامعة المركز الثاني بفريق من طالبات كلية الهندسة في مجال “الصحة والرياضة”

وهن :-

تقي حسام الدين حسن

ياسمين احمد فوزي

مي خالد عبد العزيز

جاء ذلك تحت الإشراف الإداري  ابراهيم سعيد حمزه امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والاشراف التنفيذي طارق احمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ،  طلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمي ،امين مساعد اللجنة العلمية الطالب يوسف احمد.

التعليم والطلاب التقنيات الناشئة جامعة حكومية جامعة عين شمس مسابقة الهاكاثون الثالث