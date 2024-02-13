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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المدير الفني لاتحاد الكرة يتوجه إلى تونس لحضور اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا

علاء نبيل
علاء نبيل
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عقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية، لوضع استراتيجية العمل وخطة تطوير الكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد المدير الفني لاتحاد الكرة اجتماعا مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لمتابعة استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يتوجه علاء نبيل إلى الأراضي التونسية غدًا الأربعاء، لحضور اجتماعات المديرين الفنيين لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر اقامته يوم الجمعة المقبل.

الكابتن علاء نبيل اجتماع