وزيرا الشباب والزراعة يبحثان حل قضايا نادي سموحة قانونياً

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مشتركاً، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، لبحث حل قضايا نادي سموحه قانونيا، بحضور المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، وممثلين عن الوزارتين.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من الاجتماع هو الحرص علي ايجاد حلول لقضايا نادي سموحه بشكل عادل وقانوني، مشيراً إلى أن حل قضايا نادي سموحه قانونيا يؤدي إلى تحسين الاستقرار المالي والإداري للنادي، كما يساعد على تطوير النادي وتحسين أدائه الرياضي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لحل قضايا النادي، صاحب الجماهيرية الكبيرة بالإسكندرية والعمل علي ايجاد حلول قانونية مناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الملفات الهامة.

وقال "القصير" ان الاجتماع استمع لكافة وجهات النظر وناقش مختلف القضايا القانونية التي تواجه نادي سموحه، ودراسة القضايا بشكل مفصل ووضع حلول قانونية مناسبة، كما تم الاتفاق على التواصل مع الجهات المختصة الأخرى لحل هذه القضايا بشكل نهائي.

وأضاف "القصير" ان وزارة الزراعة تقدم كل الدعم للشباب مصر مشيدا بالتعاون البناء مع وزارة الشباب في هذا الاطار وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.