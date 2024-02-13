ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تدخل لفض مشاجرة.. مقتل عاطل طعنًا بحدائق أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه بعد تعرُّضه لطعنة في الصدر خلال تدخله لفض مشاجرة بين طرفين في حدائق أكتوبر.

تلقى المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين طرفين في إحدى الشوارع. عند وصول الشرطة، تبين أن المشاجرة كانت بين سامح، البالغ من العمر 40 عامًا، موظف، ومقيم في نفس الحي، وعاطف، البالغ من العمر 50 عاماً، عاطل عن العمل ومقيم أيضًا في الحي نفسه.

وفقاً للتحقيقات، فإن عاطف قد تدخل لفض المشاجرة، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل سامح الذي كان يحمل سكيناً، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية اتخاذ كافه الاجراءات النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة أودت بحياته بحدائق أكتوبر جروح خطيرة تدخل لفض مشاجرة حدائق أكتوبر لقي شخص مصرعه مباحث حدائق أكتوبر مديرية امن الجيزة