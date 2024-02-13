تدخل لفض مشاجرة.. مقتل عاطل طعنًا بحدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه بعد تعرُّضه لطعنة في الصدر خلال تدخله لفض مشاجرة بين طرفين في حدائق أكتوبر.

تلقى المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين طرفين في إحدى الشوارع. عند وصول الشرطة، تبين أن المشاجرة كانت بين سامح، البالغ من العمر 40 عامًا، موظف، ومقيم في نفس الحي، وعاطف، البالغ من العمر 50 عاماً، عاطل عن العمل ومقيم أيضًا في الحي نفسه.

وفقاً للتحقيقات، فإن عاطف قد تدخل لفض المشاجرة، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل سامح الذي كان يحمل سكيناً، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.