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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عاطلين بحوزتهما مخدرات في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على عاطلين بتهمة حيازة مخدرات من نوع الأيس والبودر المخدر.

ونجح المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، في القبض على المتهمين "ممدوح" و"أحمد"، أثناء تواجدهما في شارع ترعة الزمر بالمنطقة، وعثرت الشرطة بحوزتهما على 140 كيس بلاستيك يحتوي على جوهر الأيس المخدر، و80 كيس بلاستيك يحتوي على جوهر البودر المخدر، بالإضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي.

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، معترفين بأن المبلغ المالي الذي كان بحوزتهما هو من متحصلات البيع. وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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