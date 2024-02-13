ختام اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بشمال سيناء

اختتمت ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الختامي لاختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، للطلاب المشاركين فى التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية.

وحرص الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم، الوكيل الثقافى للمنطقة؛ على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدء الاختبارات النهائية بها، كما نوه رئيس المنطقة منذ انطلاق اختبارات التصفية النهائية للمسابقة على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق.

وأقيمت اختبارات المسابقة بنظام التوثيق المرئي والمسموع، بالاستعانة بالمتميزين من معلمي الحاسب الآلي بالمنطقة ومعاهدها، لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وقام على تقييم المتسابقين مجموعة من موجهي شؤون القرآن، هذا واستمرت فعاليات المسابقة على مدار ثلاثة أيام، وقام بالإعداد والتنظيم للمسابقة إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بقيادة الشيخ بنساوى النجار، وعاونه في التنسيق لتلك الاختبارات أحمد العتبانى، عضو شؤون القرآن الكريم.