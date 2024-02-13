أغسطس المقبل.. انطلاق المعرض الدولي لأنظمة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة

تستضيف القاهرة ، خلال الفترة من 29-31 أغسطس القادم المعرض الدولي لانظمة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ، و ذلك بالتزامن مع المعرض الدولى السادس لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والإضاءة الديكورية والمكونات الالكترونية .

ويأتي معرض " Middle East Power and Energy Expo" المعرض الدولي لأنظمة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة متواكبا مع اتجاه الحكومة المصرية للتوسع العمراني و الاقتصادي فى جميع الاتجاهات وفي ظل كثرة الطلب من المشاريع القائمة على هذه المنتجات على والتكنولوجيا العاملة في هذا المجال وما يلاقيه من اهتمام وتفاعل من قبل الشركات والمطورين العقاريين .

و تأتي أهمية المعرض لتلبية الطلبات وعقد الصفقات بين الجهات المنفذة للمشاريع العملاقة التى تنفذ فى مصر وبين الشركات والوكلاء المحليين والدوليين حيث يضم المعرض العديد من الشركات المصنعة وموردي الطاقة من تركيا – الصين – والهند لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي سلسلة القيمة للطاقة بأكملها بما في ذلك مولدات الطاقة وأنظمة تخزين وإدارة الطاقة والكابلات عالية ومنخفضة الجهد ونقل الطاقة وتوزيعها والألواح الشمسية والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء.

كما أعلنت شركة انترناشيونال تريد اكسبو " ITE " ، عن موعد انطلاق الدورة السادسة للمعرض الدولى لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والإضاءة الديكورية والمكونات الإلكترونية خلال الفترة من 29-31 أغسطس القادم .

و يعد MIDDLE EAST LIGHTING EXPO المعرض الوحيد فى مصر والشرق الاوسط المتخصص فى مجال تكنولوجيا الليد و انظمة الاضاءة الحديثة و الديكورية والمكونات الاليكترونية وخطوط الانتاج .

و تأتي انطلاق الدورة السادسة للمعرض بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى الدورة الخامسة للمعرض بمشاركة 175 شركة وطنية و اجنبية تعمل فى مجالات تصنيع احدث انظمة تكنولوجيا الاضاءة بجميع انواعها بالاضافة الى نظم الإضاءة الموفرة للطاقة و انظمة الاضاءة بالطاقة الشمسية والمكونات الإلكترونية وغيرها من انظمة الاضاءة الداخلية والخارجية والشاشات ونظم الإضاءة الليد التى تخدم مجالات الدعاية والاعلان .

وقد بلغ عدد الزائرين 10000 زائر متخصص على مدار 3 ايام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية .

و يأتي المعرض بالتزامن مع اتجاه الدولة لاستبدال نظم الانارة و الاضاءة الحالية بالنظم الجديدة الموفرة للطاقة مما يحد من الانبعاثات الضارة للبيئة بالاضافة الى الحد من استيراد مشتقات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وذلك لتوفير مليارات الدولارات من العملة الصعبة و ضخها فى مسارات اخرى دعما للاقتصاد القومى بالاضافة الى تزامن المعرض مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية حيث ان استهلاك الطاقة تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية فقد اصبح رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة امرا حتميا لمجابهة الطلب المتزايد عليها و لانعكاسه بالايجاب نحو تحسين الاثر البيئى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى يحتم خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد

الحرارية حيث اطلقت الدولة خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة بمصر وذلك لتحقيق وفر متوقع يصل الى 5%من متوسط الاستهلاك خلال الخمس سنواتالاخيرة فى بعض القطاعات ( المنزلى- الانارة العامة – محطات الشرب – الصرف الصحى ... وغيرها من القطاعات .

صرح هشام رشدى – العضو المنتدب للشركة المنظمة للمعرض ، ان كبرى الشركات الاجنبية العاملة فى مكونات نظم الاضاءة الحديثة والمكونات الالكترونية ستشارك في المعرض بنحو (75 شركة متخصصة ) لخدمة المصانع المصرية مما يساهم فى الإسراع بتعميق هذا الصناعة فى مصر دعما لاتجاه الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتعميم استخدام نظم الاضاءة الموفرة فى ربوع مصر .

و أضاف رشدي ، أن البداية المبكرة لتسويق المعرض فى دورته القادمة تلبية لرغبة الشركات فى الاشتراك فى الدورة السادسة للمعرض لامكانية حجز اماكن مميزة بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى الدورة الخامسة حيث بادرت الشركات التى شاركت فى الدورة الماضية للمعرض على حجز اماكنها مبكرا.

ومن المنتظر ان تشارك الكثير من الشركات الجديدة التى لم تتمكن من المشاركة قبل ذلك لعدم الانتهاء من افتتاح المصانع الجديدة والتى من المنتظر ان تغزو بمنتجاتها السوق المصرى فى عام 2024 حيث يتم التسويق للمعرض من خلال وكلائنا فى الدول العربية و الأجنبية والدول الافريقية وقد تلقينا ردود ايجابية للغاية تفيد برغبة العديد من الشركات الاجنبية الاشتراك فى المعرض لاهمية السوق المصرى فى هذا المجال و للموقع المتميز الذى تتمتع به مصر و انفتاحها على الاسواق الافريقية .