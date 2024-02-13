محافظ المنوفية: ضبط 150 طن مستلزمات أعلاف مجهولة المصدر بمصنع بالسادات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، حملات تموينية مكثفة بنطاق مراكز قويسنا والباجور والسادات، أسفرت عن تحرير (185) محضر تمويني، تضمنت (85) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(100) محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

هذا وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر جنح مركز السادات بناحية قرية الخطاطبة ضد صاحب مصنع أعلاف لحوزته 150 طن فول صويا بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح مركز قويسنا بناحية كفر أبوالحسن ضد صاحب محل تمويني لقيامه بتجميع نصف طن سكر تمويني مدعم ، 676 كجم مكرونة مدعمة ، 466 لتر زيت طعام تمويني ، بغرض بيع تلك الكميات في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

وفي مركز ومدينة الباجور تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية بناحية بي العرب بحوزته 800 كرتونة شاي بواقع 9 طن ونصف بدون مستندات مجهولة المصدر.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.