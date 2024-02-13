النيابة تطلب تحريات المباحث في مصرع عامل سقط من عقار بالشرابية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة طلب تحريات المباحث في مصرع عامل سقط من أعلى عقار أثناء تصليح ماسورة صرف صحى بمنطقة الشرابية.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغا مصرع عامل من أعلى عقار أثناء تصليح ماسورة صرف، وبانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة تم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه سقط من الطابق الرابع على رأسه، مما تسبب في تهشم الجمجمة بالكامل وحدوث نزيف تسبب لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.