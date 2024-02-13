غدًا.. رصد فلكي لأكبر كواكب المجموعة الشمسية "المشترى" بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل فى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء، أمسية فلكية لرصد الكواكب والنجوم، يتم خلالها رصد كوكب "المشترى" أكبر كواكب المجموعة الشمسية ورؤية بعض ألوانه المميزة، وذلك بالتعاون مع فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

ويقول الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الأمسية تتضمن رصد سطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب، وبالعين المجردة سيتم التعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من سماء القاهرة وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية .

وأضاف حلمى أن ذلك يأتى في إطار برامج التوعية الفلكية التى تتبناها جمعية مصر الجديدة لاطلاع الصغار والكبار على بعض أسرار الكواكب والنجوم، والتى تتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن ووفق بروتوكولات بين الجمعية وعدد من المؤسسسات القومية في مصر .

ويحتل كوكب المشتري المرتبة الخامسة من حيث بعد كواكب المجموعة الشمسيّة عن الشمس، ويُعدَ أكبر كواكبها، ويبلغ قطره 143 ألف كيلومتر عند خط الاستواء، وسمي من قبل الرومان قديماً نسبة إلى أحد الآلهة الخاصّة بهم، ويتكوّن غلافه من غازي الهيدروجين والهيليوم بشكل كبير جدًّا.

كما يحتوي الغلاف الجوي الخاص بكوكب المشترى على خطوط داكنة وفاتحة بالتناوب، سببها الرياح الشرقية والغربية القوية، يمتلك على سطحه نقطة حمراء عملاقة، وتُعدّ هذه الميزة خاصّة به فقط، يبلغ قطرها ثلاثة أضعاف قطر الأرض، يحيط بكوكب المشتري أكبر حقل مغناطيسي بين كواكب المجموعة الشمسيّة. يُعدّ من أسرع الكواكب دوراناً، حيث تستغرق دورته حول نفسه عشر ساعات.

ويمتلك كوكب المشتري الكثير من الأقمار يتراوح عددها حول ثلاثة وستون قمرًا، تم اكتشاف أكبر أربعة منها على يد العالم غاليليو وسميت باسمه، يحيط بالكوكب ثلاث حلقات تم اكتشافها في عام 1979م.