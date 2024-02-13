إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم أمام صيدلية نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كلا من: شعبان أحمد أبو النور 66 عاما، مصابًا بكدمات شديدة في الساق اليسرى، وأمين إبراهيم علي 50 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في اليد اليمنى وكدمة شديدة بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد حميد إبراهيم 18 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، بادعاء حادث تصام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي أمام صيدلية بشارع محمد على نطاق حي الشرق.

جارٍ تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.