بطولة أفريقيا.. منتخب رجال الريشة الطائرة يلتقي زامبيا والسيدات في مواجهة أوغندا

تقام منافسات اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للريشة الطائرة اليوم الثلاثاء، والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

ويلتقي منتخبنا الوطني للرجال مع نظيره الزامبي في ثان جولات المجموعة الأولى، علمًا بأن الفراعنة قد فازوا في المواجهة الأولى على حساب منتخب أوغندا بنتيجة 5-0.

وتضم قائمة منتخب الرجال 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي وعبد الرحمن مجدي".

أما منتخب السيدات فيواجه نظيره الأوغندي في ثان جولات المجموعة الثانية، وكان منتخبنا الوطني قد مني بالخسارة في الجولة الأولى أمام نظيره النيجيري بنتيجة 1-4.

ويتكون منتخبنا الوطني للسيدات من، ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع.

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزت كمدير فني ومنير فايز في منصب المدرب العام.

ويذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها اأبريل المقبل بالصين.