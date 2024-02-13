التصريح بدفن 3 جثث لأشخاص لقوا مصرعهم في حادث بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة السيارات.