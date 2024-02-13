ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لـ 3 وزارات

خطة النواب
خطة النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة الحساب الخاتمي لموازنة 3 وزارات.

وتستكمل خلال اجتماعها الأول حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2022/2023

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني – الشركة القابضة للطيران والشركات التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2022/2023.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب فخري الفقي 3 وزارات