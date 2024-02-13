اليوم.. «خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لـ 3 وزارات

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة الحساب الخاتمي لموازنة 3 وزارات.

وتستكمل خلال اجتماعها الأول حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2022/2023

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني – الشركة القابضة للطيران والشركات التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2022/2023.