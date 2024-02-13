المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ونفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا مستهدفًا المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، كما شنت طائرة مسيرة غارة استهدفت بها منزلًا في رفح الفلسطينية بشارع عوني ضهير جنوب قطاع غزة، وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارة جوية عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة جنين ومخيمها، حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال مدنية جنين والمخيم، معززة بجرافات عسكرية إسرائيلية.

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم ، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المواطنين أثناء اقتحام المدينة،جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية .

واقتحم الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعدة آليات عسكرية، وداهمت منزلًا واعتلت سطحه، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن، كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وداهم عدة منازل في البلدة .

كما داهم الاحتلال عدة منازل في قرية كيسان جنوب بيت لحم، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وسط اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين داخل القرية، كما اعتقلت مواطنًا بعد الاعتداء علية وعلى افراد اسرته ومداهمة منزله.