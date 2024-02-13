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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة رفح جنوبي غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كيسان جنوب بيت لحم ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل وسط اعتداء على المواطنين.

فلسطين غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي