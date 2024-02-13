وزير الدفاع الأمريكي يستأنف مهامه بعد تعافيه

يستأنف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مهامه اليوم الثلاثاء، بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام إثر نقله إلى مستشفى في ضاحية واشنطن.

وقال الأطباء "نتوقع تعافيا ناجحا" مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي أدخل الأحد إلى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير لويد أوستن تم نقله إلى مستشفى للعلاج بسبب أزمة صحية طارئة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن أوستن سيقوم بمهام عمله أثناء مكوثه في المستشفى.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي اعتذر علنا مطلع الشهر الجاري بعد إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.