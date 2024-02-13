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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

طلب التحريات في العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل بالصف

ارشيفيه
ارشيفيه
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بالصف، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، عقب مناظرة الجثة وورد تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه.
كان مأمور مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الى  محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة لشاب مجهول الهوية، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري وايداعها ثلاجة المستشفى تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لها لمعرفة سبب الوفاة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة شاب جثة شاب طافية بنهر النيل الصف