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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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لقي شاب مصرعه في الحال وبينما أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي وجثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي تحت صرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مستشفي وادي النطرون التخصصي، عدد من المصابين بحادث تصادم وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق محور الضبعة  بالكيلو 80، وأسفر الحادث عن وفاة شاب وإصابة 8 أشخاص.

والمصابين هم كل من:" ع ا، ( 21 عامًا )، ح.ح، ( 20 عامًا )، ع.م،  ت.م، ( 48 عامًا )، م.ع، ( 18 عامًا )، م.ح، ( 16 عامًا)، ن.م، ( 30 عامًا )، م.خ، ( 25 عامًا)، وجميعهم من محافظة قنا، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وكما أسفر الحادث عن وفاة " ا.ع"، ( 25 عامًا)، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

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