قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 من شهر يوليو عام 2023 بدائرة قسم المناخ والمتهم فيها "ح.ا.ا" صاحب محل منظفات، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار، وأحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطي، وأحرز عقارا مخدرا الترامادول بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.