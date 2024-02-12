إخماد حريق محلين تجاريين بمدينة كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنتهاء أعمال إخماد حريق محلين تجاريين للملابس والأحذية بجوار المزلقان الأوسط بمدينة كفرالشيخ، وتبريد كامل لموقع الحادث، الذي اندلع مساء اليوم الإثنين، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على الحريق المحدود وإخماده، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية.

وفور وقوع الحريق تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، جهود إخماد الحريق من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتكثيف عمليات تبريد موقع الحريق بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، التى تمكنت من إخماد الحريق في دقائق من وقت إندلاعه بمحلين تجاريين، بوسط عاصمة المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم الإنتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد لموقع الحريق، حيث تم الدفع بعدد 6 سيارة مطافي، وسياراتين للإسعاف الى موقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق، وأنه لا خسائر في الأرواح، موجهًا لوكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والجهات المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.

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