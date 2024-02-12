الشرطة تنجح فى إخلاء أسرتين من عقار عقب انهياره بشكل جزئى بالسيدة عائشة

نجت أسرتان من كارثة محققة بعد انهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة السيدة عائشة، حيث قامت الشرطة بإخلائهما من المبنى دون وقوع أي إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بأحد الشوارع المتفرعة من شارع التونسي بمنطقة السيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات إنقاذ وإسعاف لمكان الحادث.

وتبين أن الانهيار وقع بشقة بالطابق الأرضي، وأن العقار متهالك، ويتكون من طابقين وأرضى ويقطن به أسرتين،، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء أسرتين من داخله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.