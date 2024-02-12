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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 14 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية 

المضبوطات
المضبوطات
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة، لتشديد الرقابة على الأسواق ومدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية.

جاء ذلك تحت رئاسة مدير إدارة تموين الخانكة أحمد رضا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين، ومنال إحسان وكيل مديرية التموين بالقليوبية.
وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ‏ضبط ثلاجة مجمدات بقرية أبو زعبل غير مرخصة وحيازة لحوم متنوعة ودواجن وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية، تقدر بكمية وقدرها حوالي 14 طن لحوم متنوعة دواجن وكبدة.
وتابعت المديرية، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المتهم لمركز شرطة الخانكة للعرض على النيابة العامة، ولإصدار قرار بإعدام تلك المضبوطات؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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