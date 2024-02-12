الجابر: مصر قدمت دعمًا كبيرًا للإمارات خلال قمة المناخ COP28

أشاد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، بكفاءة الوفد المصري خلال المشاورات ودعمه القوي لدولة الإمارات الشقيقة خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد في نوفمبر الماضي بدبي، مؤكد أن مصر قدمت دعما كبيرا للأمارات خلال المؤتمر حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر، أن اتفاق الإمارات إطار عمل دولي جديد لتنفيذ الالتزامات المناخية العالمية، وأن دولة الإمارات عززت ريادة الدولة في العمل المناخي وأثبتت قدرة مبادراتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام عالميًا.

وأشار إلى أن ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية والحفاظ على الزخم السياسي واستمرارية البناء على نتائج ومخرجات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة انطلاقاً من أهمية الشراكات النوعية وتضافر الجهود في تحقيق التقدم المنشود من خلال إنجازات غير مسبوقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم، الدكتور سلطان الجابر، وبحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات، وذلك خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التي تُعقَد بمدينة دبي.

وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، على العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية دعم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر، خلال اللقاء، عن تقديره للنهضة التنموية الكبيرة التي تحققها مصر حاليًا في مختلف القطاعات.