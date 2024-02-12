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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

20 فبراير.. "تصميم الجرافيك" ورشة بمركز سينما الحضارة

ورشة تصميم الجرافيك
ورشة تصميم الجرافيك
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، إقامة ورشة تصميم الجرافيك، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 الساعة 6 مساءً بمركز سينما الحضارة قاعة (1).

تأتى الورشة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتحت إشراف المصمم أحمد جمال، مدير قسم الميديا بمشروع مصر.

وكان قد اعلن قطاع الفنون التشكيلية إقامة ورشة فنية "بوك مارك" فاصل المصحف وأعمال يدوية قص ولصق وعمل مجسمات لزينة رمضان للفئة العمرية من سن 8 إلى 17 سنة، يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 الساعة 10 صباحاً والخميس الموافق 22 فبراير 2024 الساعة 10 صباحاً بمتحف محمد ناجي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

قطاع الفنون التشكيلية وزيرة الثقافة مركز سينما الحضارة ورشة تصميم الجرافيك شهر رمضان الكريم الدكتور وليد قانوش