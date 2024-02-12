افتتاح معرض "سيريالي" بمشاركة 3 فنانين بجاليرى قرطبة (صور)

افتتح جاليرى قرطبة الزمالك ، برئاسة الناقد الفنى محمد الجبالى، معرض "سيريالى"، لـ 3 فنانين هم الفنان احمد صابر (التصوير)، والفنان خالد حامد (نحت)، وياسر رستم (تصوير)، ويستمر حتى 28 فبراير الجاري.

يطرح المعرض سؤال حول موقع السيريالية في الحركة التشكيلية المصرية وإلي أين تتجه، من خلال ثلاث تجارب لثلاثة من الفنانين المخلصين لفنهم ولهم أعمال سيريالية معاصرة في التصوير والنحت.

ويتضمن بيان المعرض: "السيريالية الى أين .. لا شك ان الحركة السيريالية المصرية لها سمات جعلتها شديدة الثراء والخصوصية وتميزت باعمال فنية خالدة لمجموعة من الفنانين السابقين لهم رؤية مختلفة وغير تقليدية مما جعل لوحاتهم مازالت محتفظة بقيمتها الفنية".

وتابع: " اسماء عديدة حملت على عاتقها فكرة التطوير والتمرد على المألوف والسائد وتبنت النهج السيريالى للتعبير عن افكار ورؤى ومازالت اعمالهم تثير التأمل والدهشة حتى هذة اللحظة، رمسيس يونان، وفؤاد كامل، واحمد ماهر رائف، وسمير رافع واخرين كان لهم الفضل فى بناء هذة المدرسة فى وقت مبكر وباعمال جعلتنا محط الانظار".

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