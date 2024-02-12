جامعة العريش تستقبل طلاب الفصل الدراسي الثاني

استقبلت جامعة العريش ، طلابها في بداية الفصل الدراسي الثاني بحضور رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور حسن الدمرداش، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

في كلمته رئيس الجامعة أعلن انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري ، ورحب بالطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج الدراسية.

كما أكّد أهمية الالتزام بالحضور والانضباط، والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، بما يُساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، إلى أنّ الجامعة تُواصل سعيها لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، من خلال توفير أحدث التقنيات التعليمية وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة على الإبداع والابتكار.

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم الذي تتلقاه الجامعة من الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه. وان تحقق الجامعة الريادة في العمل التنموي المجتمعي.

من جانبهم، عبّر الطلاب عن سعادتهم ببدء الفصل الدراسي الثاني، وعن ثقتهم بقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج الدراسية بفضل الدعم الذي تقدمه لهم الجامعة.

وأثنى على المجهود المبذول من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لحسن سير العملية التعليمية بالجامعة ورفع شأنها.