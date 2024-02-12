حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجمالية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس رجل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الجمالية.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل وسيدة أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مطبعة- ربة منزل) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قســـم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه ، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار )، وبحوزتهما أدوات التنقيب وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.