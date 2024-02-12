يسرا: يوسف شاهين علمني اختيار الأدوار.. وزوجي تربى على يد عمر الشريف

كشفت الفنانة يسرا عن علاقتها بالفنانة الراحلة فاتن حمامة وعدد من نجوم الفن، خلال استضافتها بأحد البرامج الإذاعية، قائلة: "على الرغم من إني مشتغلتش مع فاتن حمامة، لكن كان بيجمعني بيها علاقة حلوة جدًا".

وتابعت: "وآخر مكالمة بينا كانت قبل وفاتها حوالي أسبوع وقت مسلسل سرايا عابدين، كانت بتتكلم معايا ساعة في تفاصيل المشاهد، وكمان جوزي اتربى على إيد عمر الشريف وفاتن حمامة".

تطرقت الفنانة يسرا في الحديث عن نجوم الزمن الجميل والتي كان أبرزها الفنان يوسف شاهين، حيث قالت: "مفيش دور رفضته وندمت عليه، ولكن في أدوار كتير قبلتها وندمت عليها خاصة في بداية حياتي لما كان اختياري ساذج".

واختتمت حديثها قائلة: "مكنش عندي الخبرة ولكن اللي علمني أستاذ يوسف شاهين، قالي بتشتغلي كتير ليه؟ أنتي لازم تشتغلي الصح، انا كنت بعمل 6 أفلام في السنة وده كتير مكنش المفروض يبقى كده".

وفي هذا السياق، يعرض حاليًا للفنانة يسرا فيلم "ليلة العيد" بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: سيد رجب، نجلاء بدر، عبير صبري، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، سميحة أيوب، وآخرين ومن تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج سامح عبدالعزيز.