جولة تفقدية بجامعة حلوان الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية، جولة تفقدية بالجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، وسير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والذي انطلق امس السبت ١٠ فبراير الجاري ويستمر حتى ٣٠ من مايو ٢٠٢٤.

وتفقد رئيس الجامعة، المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد الطلاب وانتظامهم بالمدرجات وحضور المحاضرات طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

وحرص رئيس الجامعة، على سؤال الطلاب عن احتياجاتهم و أى عقبات تواجههم، واستمع لاستفساراتهم والإجابة عليها، كما وجه بضرورة مراعاة تذليل كافة العقبات التى قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن الجامعة تسعي جاهدة لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق والنجاح، وتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الإدارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها وتحرص على دعمه وتحفيزه للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل صقل مهاراتهم وخبراتهم، وبما يسهم في تحقيق الانضباط والتميز في العملية التعليمية منذ اليوم الأول من بدء الدراسة.