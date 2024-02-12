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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: 164 شهيد و200 مصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة
غزة
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أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 129 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيد و 200  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأوضحت أن عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 28340 شهيد و 67984 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.      

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