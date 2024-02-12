اليوم.. طقس دافئ نهارا وبارد ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و على جنوب سيناء و شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمي والصغرى 12 درجة .