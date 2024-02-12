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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي لمسابقة المكتبات
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تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية بمدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين، بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، وسماح فتحي موجه عام المكتبات، ورئيس وأعضاء لجنة التقييم الوزاري. 

وتفقد وكيل تعليم مطروح معرض الأنشطة المكتبية مبديا إعجابه بمحتوي المجلات الحائطية الدورية والأبحاث الثقافية والتي تناولت المعالم السياحية بمحافظة مطروح والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة خلال المستقبل.

ووجه وكيل الوزارة التوجيه العام بضرورة الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبات وتعظيم الاستفادة منها في كافة مدارس مطروح، مؤكدا أهميّة القراءة التي تعطي الفرصة للطلاب للتعليم الذاتي كونها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.

وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية

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مطروح تعليم مطروح التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح المكتبات