المركز الأمريكي للعدالة يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشدة الحملة الانتقامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة إب، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف تلك الانتهاكات.

وأكد المركز- في بيان، أوردته قناة (اليمن) الفضائية، أمس الأحد- أن استمرار مليشيات الحوثي في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم واستهدافها بشكل مباشر يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة.

وطالب المجتمع الدولي بممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الجماعات المسلحة في اليمن الضوء الأخضر للاستمرار في اختراق قواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.