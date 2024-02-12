المروحيات العسكرية الإسرائيلية تطلق النار بكثافة في وسط رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن المروحيات العسكرية الإسرائيلية تطلق النار بكثافة في وسط محافظة رفح الفلسطينية .

وركزت الطائرات الإسرائيلية ضرباتها على مدينة رفح التي يلجأ إليها مئات النازحين الفلسطينيين، فسقط عشرات الشهداء الفلسطينيي من بينهم أطفال ونساء، وإصابة عدد كبير من المواطنين داخل منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي وسط وشمال رفح.

في اليوم الـ 129 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 28،176 شهيدا و67،784 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام، ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين ، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية.