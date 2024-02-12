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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الجنوب أفريقي رونوين ويليامز أفضل حارس مرمي في كأس الأمم الأفريقية

الجنوب أفريقي رونوين
الجنوب أفريقي رونوين ويليامز
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توج حارس جنوب أفريقيا رونوين ويليامز بجائزة أفضل حارس مرمي في كأس الأمم الأفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتوج منتخب كوت ديفوار بكأس الامم الافريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة، كما توج منتخب جنوب أفريقيا بالمركز الثالث بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 6ـ5 بركلات الترجيح.

وقدم ويليامز بطولة كبيرة وقاد منتخب جنوب افريقيا للتتويج بالمركز الثالث،حيث نجح ويليامز للتصدي لأربع ركلات ترجيح في مباراة الرأس الاخضر بربع النهائي،كما تصدي ويليامز لركلتي جزاء امس امام الكونغو في مباراة تحديد المركز الثالث.

كما حصد منتخب جنوب افريقيا جائزة اللعب النظيف في كأس الامم الافريقية.

الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى كأس الأمم الإفريقية