إقليم القناة وسيناء الثقافي يبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

عقدت لجنة إدارة الأزمات الذي دعا إليه وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبدالله اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة الخطط المقرر تنفيذها استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور مدير عام الإقليم الدكتور شعيب خلف ومديري الفروع الثقافية التابعة للاقليم في حضور مديري الإدارات.

أعلن وكيل وزارة الثقافة عن اختيار فرع ثقافة الاسماعيليه مقراً لانطلاق فعاليات البرنامج الثقافي والفني المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية ،من خلال لجان التنظيم والمتابعة التي بدورها تهتم بتنظيم الحركة وتجنب الزحام في ظل الإقبال الجمهور على العروض الفنية

يأتي ذلك ضمن تكليفات يقررها مديري الفروع للجان منظمة ومتابعة لسير الاحتفالات الخارجية في المسارح المفتوحة والحدائق العامة ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ البرنامج علي اعلي مستوي مع التأكيد علي تفعيل سينما الشعب خاصة خلال أيام العيد.

وكلف الإدارات المختصة العمل علي الاستعداد لاستقبال المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح والمقام في الفترة من ١٧: ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ على مسرحي قصر ثقافة الإسماعيلية وقصر ثقافة بورسعيد والذي يضم ٢٥ عرضا مسرحيا لفرق بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس المسرحية.

وأكد علي ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية بكافة الفروع وكان ذلك حسب الاقتضاء وفي ذلك استعرض رئيس الإقليم جدول أعمال الاجتماع ، الذي تم بمقر رئاسة الإقليم.